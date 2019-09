«Chercher de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse! C'est un démarche courageuse et positive», affirme l'association Stopsuicide , dont la mission est de parler, faire parler, informer, sensibiliser et augmenter les possibilités de prévention. N'hésitez pas à téléphoner, notamment aux structures suivantes: «La Main Tendue» (composer le 143), la «Ligne d'aide pour jeunes» (composer le 147), «Malatavie Ligne Ados» (HUG - Children Action), 022 372 42 42.

Quentin Dehar est mort. Il était connu pour être le sosie français de Ken, l'amoureux de la poupée Barbie, après avoir subi plus de cinquante opérations de chirurgie esthétique pour 50 000 euros. Il se serait suicidé par pendaison le jour de ses 26 ans, le 2 septembre, dans la maison proche d'Aix-en-Provence où il passait ses vacances, rapporte «L'Est républicain».

Le jeune homme avait été révélé en 2014 au grand public dans un numéro de «Tellement vrai» (NRJ12). Il avait ensuite laissé tomber le magasin de téléphonie mobile dont il était responsable pour se consacrer à sa carrière à la télévision. Il avait participé à plusieurs émissions de télé-réalité. Cultivant son look et son personnage intriguant depuis l'âge de 18 ans, Quentin Dehar était devenu connu à l'international et formait un couple «professionnel» avec Anastasia Doll, sosie de Barbie.

Agressé en 2018 à Cannes

Après la diffusion de son passage dans «Un Dîner presque parfait» (W9) en 2018, le Français avait été agressé et volé dans un palace à Cannes et en était ressorti traumatisé. En mars dernier, après plus de 50 opérations de chirurgie esthétique, il avait annoncé à VL Média vouloir faire une pause dans sa carrière. Il était devenu steward.

La veille de son suicide, Quentin Dehar a partagé en story sur Instagram une recherche Google des mots-clés «suicide» et «FX», en référence à François-Xavier, ex-candidat de «Secret Story 3» qui s'était donné la mort en se jetant sous une voiture en 2011. «Mon frère», a écrit Quentin.

«Je n'arrive pas à trouver les mots. Nos fous rires et nos moment de complicité que je n'oublierai jamais. Je t'aime fort», a écrit son frère sur Facebook.

«Mon frère de cœur, mon Ken, tellement de complicités entre toi et moi... tu étais souvent incompris mais tu étais unique, exceptionnel», a partagé Anastasia Doll.

Ludivine Birker, ex-candidate des «Princes de l'amour», a publié une photo d'elle et de Quentin Dehar avec ces mots en légende: «Tu as décidé de partir, le jour où tu es né, j'ai pas besoin d'en dire plus ou raconter ce que j'ai vécu avec toi pour te rendre hommage! Toi tu le sais, tu ne m'as pas dit au revoir, petit con.»