Yoko Ono ne s'est toujours pas remise de la disparition de John Lennon, 39 ans après son assassinat. Pour rappel, la star des Beatles avait été abattue devant l'appartement du couple à New York, le 8 décembre 1980.

Dimanche, sa veuve a confié qu'elle et ses fils avaient toujours du mal à accepter la mort prématurée de leur mari et père. «Après 39 ans, il nous manque toujours à moi, Sean et Julian, a-t-elle écrit sur Twitter. La mort d'un être cher est une expérience qui rend vide.»

Yoko Ono en a également profité pour appeler la classe politique américaine à réformer les lois américaines sur le port d'armes à feu, ajoutant: «Chaque jour, 100 Américains sont tués par balle. Nous transformons ce beau pays en zone de guerre. Ensemble, ramenons l'Amérique, la terre verte de paix.»

Pour illustrer son message, elle a partagé une statistique indiquant que plus de 1 400 000 personnes ont été tuées par armes à feu aux États-Unis depuis la mort de John Lennon.

The death of a loved one is a hollowing experience.

After 39 years, Sean, Julian and I still miss him.

Imagine all the people living life in peace.

Yoko Ono Lennon

8 December 2019#enoughisenough #peace #guncontrolnow #gunviolence #nra #guns #gunsafety #firearms #endgunviolence pic.twitter.com/0CfXkvEO93