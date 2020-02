Non seulement la France va enfin avoir sa propre édition de «Love Island», mais elle sera en plus présentée par Nabilla! C’est ce que la star de la téléréalité a annoncé hier sur les réseaux sociaux, après quelques teasings.

«Bon! J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer avant tout le monde… Mais pour savoir ce que c’est, vous devez trouver le mot de passe pour déverrouiller la vidéo», a-t-elle écrit ajoutant en lien la fameuse vidéo qui nous apprend qu’elle animera l’émission. «Love Island» est déjà un succès au Royaume-Uni depuis cinq ans et sera diffusée dans sa version française à partir du 2 mars sur Amazon Prime Video. Il s’agit d’une téléréalité de dating diffusée en direct et ce sont les téléspectateurs qui décident des activités des participants.

«Ce qui m’a séduite, c’est le côté en direct»

C’est justement le fait que toute l’émission se passe en live qui a intéressé Nabilla – en plus du sujet principal qui est de trouver l’amour bien sûr, elle qui a rencontré le père de son fils alors qu’elle participait aux Anges de la téléréalité. «Ce qui m’a séduite, c’est le côté en direct. Je pense que maintenant, les gens veulent du direct, de l’action, de l’instantané. Je le vois avec ma communauté, quand je suis en direct sur Snapchat, Instagram, ils sont hypercontents. C'est la nouvelle génération», a déclaré l’épouse de Thomas Vergara à l’AFP.

Celle qui vient de fêter ses 28 ans est également ravie d’ajouter une ligne à son CV avec l’animation. «C'est un truc que j'avais trop envie d'essayer et, franchement, je ne pensais pas que c'était autant de travail. Je suis en train d'apprendre un nouveau métier et ça me plaît énormément», se réjouit Nabilla.

Cover Media