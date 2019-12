Le jour de Noël, Nabilla a troqué son habit de fête pour aller faire une balade sur la plage. L'occasion de poster une nouvelle photo d'elle dévoilant silhouette. Vêtue d'un simple bikini rose à pois blancs, la femme de Thomas Vergara affiche son corps sculpté.

La jeune maman profite du soleil, les pieds dans l'eau. En légende de la photo, elle écrit: «Après Noël.» Sous-entendant que les repas de fête n'ont eu aucun impact sur elle.

Sept kilos en quinze jours

À la voir comme cela, on a du mal à croire qu'elle a accouché le 11 octobre dernier du petit Milann. En effet, Nabilla a pris plus de 16 kilos tout au long de sa grossesse. Une formalité pour l'ex-candidates de télé-réalité, qui n'a pas mis longtemps à tout perdre. Quinze jours après la venue au monde de son petit garçon, la jeune femme de 27 ans révélait déjà avoir perdu plus de 7 kilos.

Aujourd'hui, après avoir repris une alimentation saine et une activité physique avec l'aide d'une coach personnelle, Nabilla n'a plus aucun souci à se faire.

