Tous ceux qui suivent l'actualité de Nabilla le savent: la jeune femme de 27 ans est enceinte. Elle doit accoucher de son premier enfant fin octobre. Mais voilà, le petit Milann, qui devait arriver le 26 octobre, va finalement naître plus vite que prévu. En effet, le futur fils de Nabilla et Thomas Vergara va faire la joie de ses parents le 20 octobre, soit une semaine plus tôt.

C'est la future maman elle-même qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. La future maman a publié la capture d'écran d'une application qu'elle utilise nommée «Grossesse». Cette application indique qu'elle mettra son fils au monde le 20 octobre prochain.

Il faut dire que Nabilla souffre de sa fin de grossesse, dirait-on. Elle a en effet écrit sur Snapachat: «Je n'en peux plus... J'ai mal au dos, je n'arrive pas à me lever, je n'ai pas d'énergie, j'ai envie de pleurer, je ne sais même pas pourquoi (...) Il me reste 4 semaines, je ne sais pas comment je vais faire (...) Je ne vous cache pas que cela devient très compliqué...»