L’association de protection animale L214 vient de publier une vidéo choc avec l'aide de Nagui. L'animateur a accepté de commenter les images tournées dans la Sarthe, en France, dans le premier centre privé européen de recherches en nutrition animale.

«Profondément choqué», Nagui n'en revient de ce qu'il voit et, en particulier, de la méthode «vaches à hublots». «On a percé un trou dans leur estomac pour accéder à tout moment à son contenu. Régulièrement des employées viennent ouvrir le hublot pour y déposer des échantillons d’aliments ou faire des prélèvements», explique-t-il et ajoute que l'objectif est de «mettre au point l'alimentation la plus performante pour que les vaches produisent le plus de lait possible».

Cochons, lapins et poulets sont aussi concernés

Les images de L214 mettent également en avant des expérimentations menées sur des veaux, des lapins et des cochons, vivant dans des espaces minuscules. Les conditions de vie de poulets «issus de souche à croissance rapide» sont aussi pointés du doigt: «nourris avec une alimentation trop riche, leur poids est poussé à l’extrême. Ils arrivent à peine à marcher.»

Au terme du reportage, Nagui, végétarien assumé, appelle ainsi à «mettre un terme à cette course à la performance qui se fait au détriment de la santé des animaux et de notre santé». Il rappelle aussi la présence d’une pétition lancée par L214 dans le but de faire cesser ces expérimentations. (Le Matin)