Il semblerait que les derniers espoirs de retrouver Naya Rivera soient désormais vains.

Le bureau de shérif de Ventura County a ainsi annoncé ce lundi qu'un corps a été retrouvé dans le lac Piru et serait «en cours de récupération». Il pourrait s'agir de la star de la série «Glee», portée disparue depuis mercredi dernier.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake