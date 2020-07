«Présumée morte», c'est ainsi que la presse américaine titre sur Naya Rivera, portée disparue depuis mercredi 8 juillet. Les recherches de la police, jeudi, sur le lac Piru, en Californie, n'ont en effet rien donné.

L'actrice de 33 ans révélée par la série «Glee» a loué un bateau en début d'après-midi pour une escapade avec Josey, son fils de 4 ans. Trois heures après le début de leur balade, l'enfant a été retrouvé par un tiers sur l'embarcation, endormi et portant un gilet de sauvetage.

Ayant remarqué l'absence de la comédienne, les autorités ont immédiatement commencé les recherches, n'hésitant pas à déployer hélicoptères et plongeurs.

This is an updated link to the 911 recording reporting Naya Rivera as a missing person. https://t.co/kxIMN5HVfS