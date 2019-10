Nicki Minaj et Kenneth Petty se sont mariés. La rappeuse de 36 ans a confirmé qu'elle et l'homme de 41 ans avaient échangé leurs vœux, lundi, en partageant une vidéo sur sa page Instagram, montrant des tasses assorties «Mr and Mrs» et des casquettes de baseball «Mariée» et «Marié».

En légende, elle a révélé son nouveau nom pour l'état civil: «Onika Tanya Maraj-Petty 10 • 21 • 19.»

Condamné pour agression sexuelle et homicide

La relation entre la chanteuse d'«Anaconda» et Kenneth Petty, qui a précédemment été condamné pour agression sexuelle et homicide involontaire, a débuté en novembre 2018, avant que le couple se fiance cet été. En juin, la star a confirmé qu'ils avaient obtenu une licence de mariage, ce qui leur donnait un délai de 90 jours pour officialiser leur union, avant d'annoncer à E! News que les noces étaient imminentes.

«Il y a une pasteur en particulier que je veux avoir et elle est disponible à compter d'aujourd'hui, avait-elle confié. Elle m'a dit qu'elle serait libre la semaine prochaine pour que nous puissions nous marier dans les sept prochains jours.»

À la question de savoir si elle avait choisi sa robe de mariée, Nicki Minaj avait répondu avec humour: «C'est trop. Je ne peux pas. Il n'y a pas moyen. Elle prendra trop de temps à planifier. Je ne suis pas douée pour ça. Je suis une procrastinatrice, donc elle mettrait deux ans à arriver.»

