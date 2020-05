Invité le 26 mai dans «Quotidien», Nicola Sirkis a évoqué le prochain projet de son groupe pour célébrer leurs 40 ans de carrière. En 2021, Indochine va faire «la tournée des stades» avec une scène centrale. «Une façon de contenter tous les spectateurs», a indiqué le chanteur.

Il s’est ensuite exprimé sur un sujet beaucoup plus sensible, celui de ses regrets et de ses remords. «J’en ai plein des regrets et des remords. Je trouve que ça donne une certaine humilité. Moi je n’aime pas trop les gens qui disent: «Moi je n’ai ni regret, ni remord». Non, je pense qu’on a tous fait des co***ries.»

«La vie est cruelle»

A cette occasion, Nicola Sirkis a choisi d’évoquer la mort de son jumeau Stéphane, décédé en 1999 d'une hépatite foudroyante liée à sa consommation d'héroïne: «Les regrets c’est d’avoir perdu mon frère. Les remords, aussi, de ne pas l’avoir aidé à se sortir d’un truc. C’est beaucoup de choses, c’est beaucoup de choses… mais la vie est faite de ça. Elle est cruelle.»

Dans les colonnes de «Paris Match» cette semaine, le leader d'Indochine se rappelle aussi de Stéphane Sirkis. Nicola n'était pas forcément d'accord que son jumeau intègre le groupe au début. «Je n’étais pas super pour. Je pensais qu’avoir mon frère dans le groupe serait une source de problèmes. Mais je me suis plié à la demande de Dimitri et de Dominique. Tout s’est bien passé jusqu’au troisième album. Ensuite, Stéphane a eu les amis qu’il ne fallait pas. Il est tombé amoureux d’une fille qui l’a entraîné dans ces dîners où il était de bon ton de recevoir «le guitariste d’Indochine».»

«On a vraiment cru qu'on y arriverait»

Mauvaises fréquentations, trop d'alcool, trop de drogue, et l'enfer des addictions se referment sur lui. Nicola se rappelle des dernières années avant sa mort, un véritable cauchemar pour ses proches qui le voyaient dépérir au fur et à mesure: «J’essayais de trouver des solutions, avec ma mère et sa femme. On a tout tenté pour le sauver et pour qu’il évite les tentations. C’était un combat permanent, souvent épuisant. On a vraiment cru qu’on y arriverait…»

