Noel Gallagher, qui a arrêté de fumer il y a quatre ans, a pris l’habitude de mettre de côté les cigarettes qu’on lui donne en tournée. Comme il l’a expliqué au «Daily Star», l’artiste se montre prévoyant «pour quand les enfants se mettront à fumer».

«Je dois en avoir entre 20'000 et 50'000 chez moi et elles viennent de différentes loges de salles de concert à travers le monde, a-t-il expliqué. J’avais l’habitude de les stocker. Je les ai dans un placard quelque part.» Un stock d’une valeur de plus ou moins 30'000 dollars, selon le prix du paquet pris pour référence.

Jamais avec une gueule de bois

Mais Anaïs, sa fille de 19 ans, et ses fils, Donovan et Sonny, 12 et 9 ans respectivement, pourraient tout aussi bien ne jamais commencer à fumer. D’ailleurs, Noel Gallagher est également revenu sur le jour où il a arrêté. «J’étais allé aux Q Awards, s’est souvenu le musicien. J’y suis resté toute la journée et toute la nuit… Je ne peux jamais fumer si j'ai une gueule de bois quoi qu’il arrive. Mais la gueule de bois est restée si longtemps, après ça que je me suis dit: Je n’ai pas fumé une cigarette en deux semaines. Et c’était bon.»

Cover Media / lematin.ch