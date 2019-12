Nolwenn Leroy a eu des envies de liberté dès son plus jeune âge. La petite fille qu’elle était a ainsi profité d’un moment d’inattention de sa mère pour s'échapper du domicile familial.

«Une fois, j’ai fugué, mais j’étais super super petite. J’ai échappé à la surveillance de ma maman l’espace de 5 minutes, qui devait faire un truc dans la maison mais pas loin, à côté. J’ai ouvert la porte d’entrée, je suis partie. Et le truc, c’est que j’ai fermé la porte derrière moi», a confié la chanteuse dans l’émission «Basique» sur France 2.

Aujourd’hui elle-même maman, elle a depuis pris conscience de l’angoisse qui a étreint sa mère ce jour-là. «Après, elle est partie dehors et elle s’est dit: «Elle a été enlevée, qu’est-ce qui s’est passé?» Elle était dans l’angoisse absolue, je n’ose l’imaginer. Ma mère m’a retrouvée et elle m’a dit: «Mais pourquoi tu as été là-bas qu’est ce que tu as été faire?», Je ne sais pas, je suis partie… Très bizarre...», a ajouté Nolwenn Leroy.

Et de conclure en pensant à son propre fils : «Il ne reste plus qu'à prier pour que Marin soit du genre à rester bien au chaud chez lui...»

Cover Media