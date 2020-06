«Mon petit prince est arrivé», a annoncé Norbert Tarayre ce mercredi 10 juin en légende d'une photo Instagram où on le voit penché tout sourire sur son petit garçon endormi. Celui-ci est né dimanche 7 juin, le jour de la Fête des mères en France. Si le chef cuisinier a dévoilé le visage de son bébé, il n'a en revanche pas révélé son prénom.

Avec cette naissance, Norbert, 39 ans, est papa pour la quatrième fois. Il s'agit de son premier fils, après Gayane, Laly et Aliya. C'est aussi le premier avec sa nouvelle compagne, Abi.

En mars dernier, le cuistot et animateur TV avait rendu publique sa rupture avec Amandine, une maquilleuse. «Amandine et moi, nous aimerions vous annoncer notre séparation (...). Alors, vous l'aviez remarqué pour certains et d'autres pas du tout. Mais bon, nous avons pris notre temps avant de l'annoncer publiquement, pour le bien-être de nos familles, de nos proches et surtout de nos filles. Tout le monde va bien et tout se passe bien entre nous. Nous nous voyons parfois avec nos conjoints respectifs», avait-il écrit.

Puis, le 28 avril, Norbert avait révélé à ses fans qu'Abi était enceinte de leur premier enfant. À la fin d'une vidéo où on le suivait préparer un gâteau avec ses trois filles, on voyait sa compagne apparaître avec un ventre déjà bien arrondi. En légende, il avait précisé qu'elle attendait un petit garçon.

On retrouvera bientôt Norbert sur M6 dans «La meilleure boulangerie de France».

L. F.