Normani est fan des sous-vêtements de la marque produite par Rihanna car, selon elle, ils aident à se sentir bien dans son corps. En septembre, l'ex-star de Fifth Harmony s'est produite sur la scène du Barclays Center de New York et a offert au public une chorégraphie énergique sur le titre «Get Busy» de Sean Paul, tout en portant un ensemble soutien-gorge et culotte assortis, accompagnés de longs gants et de collants.

La chanteuse, qui a été nommée toute première ambassadrice de la marque de lingerie de Rihanna, a confié dans une interview pour Vogue.com qu’il était intimidant de monter sur scène en portant si peu de vêtements, mais que le soutien qu’elle avait reçu l'avait aidée à surmonter sa peur.

Une première sur scène en lingerie

«Pour être tout à fait honnête, c’était la première fois que je chantais en sous-vêtements, mais le fait que tout le monde autour de moi, les danseuses, les mannequins, se sentent sûres de soi m'a beaucoup aidée. Et aussi, les pièces elles-mêmes contribuent à renforcer cette confiance», a-t-elle déclaré.

«Je me suis dit: ''OK, tout ce que tu peux faire, c'est d'y aller à fond, car tu es en lingerie devant des personnes que tu ne connais pas!" (…) et c’est exactement ce que j’ai fait.»

La chanteuse de «Motivation» a confié qu’elle avait l’impression de pouvoir tout donner lors de sa prestation car ses sous-vêtements lui semblaient solides.

Une fille à forte poitrine

«Je suis une fille à forte poitrine et la seule raison pour laquelle j’ai pu y aller à 110%, c'est que je me sentais soutenue et je n’avais pas l’impression que tout allait s'échapper. Tout est très, très durable, et ça se voit que Rih elle-même et l’équipe de Savage prennent le temps de faire en sorte que tout soit de la meilleure qualité possible», a-t-elle affirmé.

La chanteuse de 23 ans a ajouté qu'elle avait plus l'impression d'être à un concert qu'à un défilé de mode et qu'il y avait une énergie «contagieuse» dans les coulisses.



lematin.ch/Cover Média