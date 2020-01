Après avoir renoncé à leur rôle de membres seniors de la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle ont reçu de nombreuses offres d'emploi plutôt insolites. La chaîne Burger King a écrit sur Instagram: «Chers Duc et Duchesse: si vous cherchez un travail, nous avons une nouvelle couronne pour vous.»

L'antenne américaine de la chaîne de fast food a également fait une proposition sur Twitter: «Vous aurez toujours un travail chez nous», a-t-elle ainsi écrit le 8 janvier, avant d’ajouter, cinq jours plus tard: «Harry, notre famille royale offre des postes à temps partiel».

you always have a job in our kingdom https://t.co/D9h23URFXz — Burger King (@BurgerKing) January 8, 2020

@ harry, this royal family offers part-time positions — Burger King (@BurgerKing) January 13, 2020

La police du comté anglais de Surrey leur a également proposé un boulot. «Chers Harry et Meghan, nous avons appris que vous recherchez une nouvelle fonction où vos fortes convictions en faveur du service public et votre désir de servir la Reine seront des atouts. Nous sommes proches de Windsor, et Sussex, et nous recrutons...», a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Dear #HarryAndMeghan,



We hear you are looking for a new role where your strong beliefs in public service, and serving the @Queen_UK could be an asset?



We’re close to Windsor, and Sussex, and we are recruiting…https://t.co/AfQAUVg1ff



?????????????????????????????????????? #Megxit — Surrey Police (@SurreyPolice) January 9, 2020

Trevor Noah, qui anime le «Daily Show» sur la chaîne américaine Comedy Central, a lui aussi ironisé sur le départ de Meghan et Harry de la famille royale. Le comédien a annoncé être à la recherche de deux employés «parlant un anglais impeccable, sachant très bien saluer, ayant participé à un ou plusieurs mariages qui impliquent des épées, ayant plus de 2 ans d’expérience en tant que membre d’une famille royale et ayant un manoir ou un château disponible pour organiser des soirées professionnelles».

