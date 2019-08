À l’automne de l’année dernière, Olivia Newton-John a été frappée pour la troisième fois par un cancer du sein. Dans une interview pour l'émission australienne «60 Minutes», l’actrice de 70 ans a confié qu'elle ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre.

«On sait qu'on va mourir un jour ou l’autre, mais on ne sait pas quand. Quand on vous diagnostique un cancer, on vous donne tout à coup une date limite», a-t-elle expliqué. «Si vous croyez aux chiffres, vous ferez en sorte qu’ils deviennent réalité. Si quelqu’un vous dit: «Il vous reste six mois à vivre», il est fort possible que ce soit le cas. Psychologiquement, je préfère donc ne pas savoir. C’est mieux pour ma santé mentale.»

