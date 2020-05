Alors que les primes de la Star Academy sont désormais disponible sur YouTube, Olivia Ruiz sort le 3 mai prochain son premier roman intitulé: «La Commode aux tiroirs de couleur». Elle se livre à ce sujet au «Parisien» et revient également sur le télé-crochet, dont elle ne garde pas que des bons souvenirs.

En effet, la chanteuse s’est montrée très critique envers l’émission. À l’époque, elle pensait rejoindre une simple école de danse et de chant - une sorte de «Fame à la française». Mais elle a rapidement déchanté en découvrant les impératifs imposés par la production.

«C’est tout le paradoxe, car quand j’y pense, j’ai mal pour la jeune fille que j’étais, à qui on faisait mettre des minijupes», a-t-elle déclaré, avant de préciser qu’elle n’a plus porté de robes durant des mois après son passage à la «Star Academy». «Je ne veux pas montrer mon cul, je veux juste qu’on m’écoute».

Même discours il y a trois ans

En 2017, l'ancienne camarade de Jenifer évoquait déjà les traumatismes qu'elle avait vécu. «A un moment donné, toutes les filles avaient pris du poids. Moi, j'étais la seule qui était à peu près stable. On m'a emmenée chez l'habilleuse. Il y avait une tenue – ce n'était pas une tenue, c'était un maillot de bain. Tout le monde avait fait en sorte que je n'ai que cette tenue à ma taille. J'ai dû entrer sur le plateau, en larmes, avec un truc qui me cachait à peine le sexe et le bout des seins», détaillait la jeune femme à Laurent Ruquier sur le plateau de «On n'est pas couché». Elle avait alors déclaré: «Si j'avais vu la «Star Academy 1», je ne me serais jamais inscrite à la 2».

FDA