La situation d’Ophélie Winter est plus que préoccupante. Non seulement la chanteuse est aujourd’hui sans domicile fixe, mais la police cherche à la protéger. C’est Cyril Hanouna qui a révélé jeudi que des policiers étaient venus dans les coulisses de «Touche Pas à Mon Poste» après son intervention téléphonique, pensant l’y trouver.

«Des policiers sont venus chercher Ophélie Winter, ils pensaient qu’elle était en plateau. Un enquêteur a même dit: «Un ex-compagnon d’Ophélie Winter veut sa peau.» Nous souhaitons la protéger car des éléments probants nous laissent à penser que sa vie est vraiment en danger. Ils ont donc pris ces menaces très au sérieux. Selon nos informations, un avis de recherche a même été placardé dans tous les commissariats de la région parisienne (…) Apparemment, elle serait activement recherchée par la police, pour la protéger, c’est assez grave », a expliqué Cyril Hanouna dans son émission.

«J'ai été beaucoup trahie»

En début de semaine, Ophélie Winter avait expliqué sa situation catastrophique dans «TPMP». «Je décharge d’hôtel en hôtel, mais je n’ai pas de domicile du tout, a-t-elle confié à Cyril Hanouna. C’est pas fixe ou mobile. Et je n’habite plus en France. Je dors à l’hôtel, c’est vachement dur. Mais voilà, tu ne travailles pas, tu n’as pas d’argent… T’es pas au top quoi! C’est plus une chose d’ennui, je m’ennuie quoi. Je suis quelqu’un qui aime travailler et je m’ennuie… », avait-elle déclaré.

Elle avait par ailleurs précisé ne pouvoir demander d’aide à personne. «Je suis seule. J'ai été beaucoup trahie. Je me démerde toute seule. C'est une expérience. Je ne peux pas demander de l'aide. À personne. C'est impossible», avait déclaré Ophélie Winter.

Elle a coupé les ponts avec sa famille

Des propos qui font écho aux révélations du magazine «Closer». L’interprète de «Dieu m’a donné la foi» aurait coupé les ponts avec sa mère et son frère. «Ophélie s’est liée à un homme d’affaires peu scrupuleux qui lui a proposé des investissements hasardeux. Sa mère, Catherine Fefeu, et son frère ont essayé de la raisonner, la réprimander et l’empêcher de commettre l’irréparable. Piquée au vif par leurs nombreux avertissements et leurs disputes sans fin, Ophélie Winter a fini par leur claquer la porte au nez, et, depuis, les liens sont rompus», peut-on lire dans le magazine.

Sa voiture à la fourrière

Voici révèle ce vendredi qu'Ophélie Winter a subi un nouveau coup dur: sa voiture a été enlevée par la fourrière. «Un choc alors qu’elle s’accrochait à son dernier bien le plus précieux, elle, qui loge d’hôtel en hôtel mais pouvait toujours se réfugier dans son véhicule. Son dernier cocon en attendant un avenir meilleur qui lui semble cependant encore si loin», écrit le magazine dans son nouveau numéro.

lematin.ch