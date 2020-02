Ophélie Winter en délire paranoïaque; Ophélie Winter ruinée; Ophélie Winter qui dort dans sa voiture; Ophélie Winter menacée par son ex; Ophélie Winter qui a fui la France. Durant de nombreuses semaines, tout a été dit ou presque à propos de la chanteuse, laissant ses fans dans une grande inquiétude. Puis elle s'est volatilisée, et n'a plus alimenté son compte Instagram depuis le 1er septembre 2019.

Le 31 janvier, on apprenait qu'Ophélie Winter a déposé plus de trente actions contre la presse people, réclamant au total plus d’un million de francs de dommages et intérêts. Et le 2 février, enfin, non pas un mais deux posts sont apparus sur Instagram.

Plusieurs mois d'introspection

«Je sors du silence après plusieurs mois d'introspection personnelle que je me suis imposée en réaction à toutes les calomnies dont j'ai été victime...», commence-t-elle avant de longuement expliquer que les tabloïds l'ont traîné plus bas que terre et qu'elle a perdu le contrôle de son image. «J'ai refusé de commenter le torrent de boue dans lequel j'ai nagé avec tant de peine et ce n'est pas d'avoir essayé d'éteindre l'incendie par quelques mots au début de ce déferlement qui m'a épargné la violence et les ravages dont j'ai été victime ensuite.»

«Il est maintenant le temps que je tourne la page», annonce-t-elle et remercie toutes les personnes qui la soutiennent.

Dans une vidéo, on voit également Ophélie Winter en tenue de ski s'amusant à la neige avec son chien. «Énormes baisers à tous, heureuse de vous envoyer un peu de rire et de soleil», peut-on lire. Ses abonnés n'ont pas manqué de lui dire à quel point ils étaient heureux de la revoir aussi rayonnante.

Espérons qu'elle alimente désormais régulièrement son compte et qu'elle refasse parler d'elle pour ses talents artistiques. À la télévision, plusieurs émissions lui auraient fait des propositions alléchantes. À suivre.

L. F.