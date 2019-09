Ruinée, SDF, sa voiture pour seul abri. La situation d'Ophélie Winter agite la presse people depuis plusieurs jours. Star des années 90, la chanteuse n'a-t-elle vraiment plus de domicile et est-elle vraiment ruinée? Elle s'est expliquée par téléphone dans «Touche pas à mon poste», l'émission de Cril Hanouna, sur C8, lundi soir.

«Ça m'a fait rire, après ça m'a un peu énervée parce que pense qu'il y a des nouvelles bien plus intéressantes que ça», réagit d'abord l'interprète de «Sache». «Mais je n'habite plus en France et j'ai passé presque deux semaines à faire Mario Bros avec ma petite Smart pour demander rien à personne parce que voilà ... J'ai fait mon petit déménagement de garde-meubles à garde-meubles et dix allers-retours avec les cartons dans ma voiture. J'en ai même ri toute seule, j'avais même un fou rire à un feu rouge.»

L'animateur la relance alors: «Donc tu faisais juste des allers retours avec ta voiture ?» Ophélie Winter continue: «Je décharge d'hôtel en hôtel, mais je n'ai pas de domicile du tout. C'est pas fixe ou mobile. Et je n'habite plus en France. Je dors à l'hôtel, c'est vachement dur. Mais voilà, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, t'es pas au top quoi ! C'est plus une chose d'ennui, je m'ennuie quoi? Je suis quelqu'un qui aime travailler et je m'ennuie.»

FDA