Oprah Winfrey a riposté suite à la publication d'un article affirmant qu'elle avait conseillé le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, sur leur décision de se retirer en tant que membres de premier plan de la famille royale britannique.

Le 9 janvier, «Page Six» a affirmé que la magnat des médias a été la première personne à incité Harry et Meghan à se libérer et dà faire ce qu'ils voulaient, en s'appuyant sur leur propre marque. Elle leur a fait comprendre que c'était vraiment possible.

Amie proche du couple

Cependant, Oprah Winfrey a nié ces affirmations dans une déclaration à «People» dans la nuit de jeudi à vendredi. «Meghan et Harry n'ont pas besoin de mon aide pour trouver ce qui est le mieux pour eux. Je tiens à eux deux et je soutiens les décisions qu'ils prennent pour leur famille», a-t-elle affirmé. Oprah Winfrey est une amie proche du couple et a assisté à leur mariage en mai 2018.

Une «gifle» pour la sœur de Meghan

De son côté, Samantha Markle, la demi-sœur de Meghan, s'est exprimée sur la décision choquante de l'ancienne actrice – décision qui a été surnommée «Megxit», en référence au Brexit, par certains. S'adressant à «Inside Edition», elle a qualifié l'annonce de Meghan et Harry de «gifle», ajoutant: «Je pense que ce qui est choquant, c'est le manque de considération pour les gens impliqués, la famille royale britannique, les promesses qui ont été faites à l'origine pour honorer les devoirs royaux et donner l'exemple.»

L'interview de la sœur de Meghan Markle vient après que le père de Meghan, Thomas Markle, a dit qu’il était «déçu» par la décision de sa fille.

