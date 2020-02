Comme chaque année aux Oscars, un hommage a été rendu aux disparus des douze derniers mois.

Pendant que la jeune Billie Eilish (décidément très demandée depuis que l'on sait qu'elle va interpréter la chanson du prochain «James Bond») chantait «Yesterday», les visages des professionnels de l'industrie du cinéma ayant quitté notre bonne vieille Terre s'affichaient.

Kirk Douglas, Peter Mayhew ou Agnès Varda ont ainsi été honorés... Même le basketteur Kobe Bryant a été cité. Mais pas trace du regretté Luke Perry, pourtant à l'affiche du dernier Tarantino, «Once Upon A Time In Hollywood»!

Cet oubli a mis nombre de téléspectateurs en colère. Les réseaux sociaux se font ce matin largement l'écho de ce raté de l'Académie des Oscars, pointée du doigt.

Autre oubli relevé par les internautes: l'acteur Robert Conrad, décédé le jour avant la cérémonie, samedi 8 février.



L.S.

No #LukePerry or #CameronBoyce in the memorial at the #Oscars really?! Luke was in @OnceInHollywood too. So ridiculous academy!! — ???? Anna Victoria ???? (@TupAwareMama4) February 10, 2020

How are you gonna snub Luke Perry from the "In Memoriam" segment? #Oscars — Joe Scanlan (@JoeScanlan_KTEN) February 10, 2020

Who tf is in charge of the memoriam tonight?! They left out Luke Perry! #oscars — ???? (@_rose84) February 10, 2020

Luke Perry deserves better. #InMemoriam — Bryan Bishop (@BaldBryan) February 10, 2020