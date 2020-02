Deux semaines après sa rupture avec Jon Peters, avec lequel elle est restée mariée douze jours, Pamela Anderson a réagi aux rumeurs selon lesquelles elle aurait utilisé le producteur pour son argent.

«Je n'ai besoin de personne pour payer mes factures, a assuré la star de 52 ans. Je suis propriétaire d'une maison à 10 millions de dollars à Malibu qui est louée depuis presque deux ans maintenant et pour les trois à cinq prochaines années pour 40 000 dollars mensuels. Cela couvre plus que mes factures et mes dépenses. J'ai aussi des contrats et des opportunités de travail.»

Pamela Anderson a tout de même révélé que son ex-mari lui avait donné un chèque de 100 000 dollars pour pouvoir financer sa propriété canadienne de Ladysmith.

«J'aime cette fille depuis ses 20 ans.»

Selon «Page Six», Jon Peters aurait confié qu'il avait épongé 200 000 dollars de dettes laissées par l'ex-vedette d'«Alerte à Malibu». Mais dans un ultime rebondissement, ce dernier avait affirmé qu'il n'avait jamais tenu ces propos et qu'il ne s'était même jamais exprimé dans la presse pour accuser son ex de l'avoir utilisé pour son argent.

«J'aime cette fille depuis ses 20 ans. Nous sommes amis. Nous serons toujours amis. Je l'ai aidée d'une façon dont elle avait besoin, mais c'est entre elle et moi. Je pense qu'elle est formidable, et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet», a-t-il conclu auprès du site Ladysmith Chronicle.

Il faut dire que le réalisateur est peut-être déjà passé à autre chose. Trois semaines après son divorce de Pamela Anderson, «Us Weekly» révélait que Jon Peters s'était de nouveau fiancé.

