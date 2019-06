«C’est dur à accepter». Sur son compte Instagram ce mardi 25 juin, Pamela Anderson a annoncé la fin de son couple avec Adil Rami. La raison? Le footballeur de 33 ans aurait aurait mené une double vie : «Les deux dernières années de ma vie ont été un énorme mensonge. J'ai été dupée. Je suis dévastée d'avoir découvert ces derniers jours qu'il menait une double vie. Il avait pour habitude de vanner les autres joueurs dont les maîtresses attendaient en bas de l’appartement où ils logeaient avec leurs femmes. Ils les appelaient des monstres.»

Pamela Anderson a poursuivi ses explications, en entrant un peu plus dans le détail de l’affront que le champion du monde lui a fait subir: «Ce qu’il a fait est pire. Il a menti à tout le monde. Comment est-ce possible de contrôler le cœur et l’esprit de deux femmes de cette façon. Je suis certaine qu’il y en avait d'autres. C’est lui le monstre». La star de 51 ans a dans la foulée reçu le soutien de nombreux abonnés. (Le Matin)