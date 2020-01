Alors qu'elle s'est séparée du footballeur Adil Rami l'été passée, Pamela Anderson a surpris tout le monde en se mariant le 20 janvier dernier avec à Jon Peters, 74 ans. Un cinquième mariage pour l'ex-star d'«Alerte à Malibu», mais son mari n'est pas un illustre inconnu.

Non, l'actrice de 52 ans a remis le couvert avec son ex d'il y a trente qui est un producteur de cinéma. Selon TMZ, les deux tourtereaux se seraient unis à Malibu à l'abri des regards indiscrets.

«Nous nous aimons inconditionnellement»

Celle qui a marqué le petit écran dans les années 90 a déclaré sa flamme à Jon Peters sous forme d'un poème: «Jon est le bad boy original d'Hollywood, incomparable. Je l'aime profondément comme un membre de ma famille. Sa vie me faisait peur. Nous nous comprenons et nous nous respectons. Nous nous aimons inconditionnellement. Je suis une chanceuse. La preuve que Dieu a un plan.»

Coiffeur de profession, Jon Peters a longtemps vécu avec Barbara Streisand, ce qui lui avait ouvert les portes d’Hollywood. Il avait notamment produit la version de A «Star Is Born» dans laquelle la chanteuse figurait en 1976. Le producteur avait par la suite supervisé les adaptations de Batman réalisées par Tim Burton dans les années 1980 et 1990, avant de porter à l’écran d’autres aventures super-héroïques, avec «Superman Returns», réalisé en 2006 par Brian Singer.

FDA