En 2006, Pascal Soetens est devenu «le grand frère». Sur TF1, on voyait cet animateur en centre social intervenir dans une famille, sur la demande des parents, pour remettre sur le droit chemin un ado. L'émission a été diffusée jusqu'en 2013 avant d'atterrir sur NT1 puis d'être relancée en 2017 sur C8.

S'il est tout à coup devenu un personnage télévisuel, Pascal Soetens ne roulait pourtant pas sur l'or. Il a confié Non Stop People qu'en tant que «Grand frère», il était «le smicard de la télé» avec «15 000 euros par an» seulement sur TF1 lors de la première année.

Intermittent du spectacle

Aujourd'hui, sur la TNT, il gagne beaucoup moins. «Comme je suis intermittent du spectacle, mon contrat étant terminé, on doit faire un nombre d'heures pour toucher le chômage. Je n'ai plus le nombre d'heures suffisant, donc aujourd'hui je suis à 441 euros», a-t-il détaillé. Pour boucler ses fins de mois, Pascal Soetens «se débrouille» et fait «des prestations».

Mais il ne désespère pas de revenir bientôt à la télévision. Il a même lancé un appel à Cyril Hanouna pour devenir chroniqueur à «Touche pas à mon poste!»: «Compte sur moi, si tu as besoin de moi, je suis libre!»