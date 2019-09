Michel Mallory vous dit quelque chose? C'est normal. Le parolier a écrit au moins une centaine de chanson pour Johnny Hollyday et il était un ami proche du rockeur. Aujourd'hui, il travaille avec Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de la star pour lequel il a composé un album. A l'occasion de la sortie de l'opus, Michel Mallory a pris la parole dans «Gala», livrant notamment son avis sur les obsèques du Taulier.

«Ce ballet de pleureuses»

«C'était pathétique et indécent»: commente-t-il en décrivant les obsèques de Johnny Hallyday, organisée le le 9 décembre 2017 à la Madeleine. «Je n'étais pas invité à la cérémonie et n'y serais pas allé de toute façon. Je n'avais aucune envie de participer à ce concours du meilleur ami, de celui qui avait assisté au dernier dîner… A ce ballet de pleureuses qui tenaient avant tout à parler de leurs petites personnes», lâche t-il froidement.

Ce n'est pas tout! Il évoque aussi tout ce qui se passe autour de son héritage: «C'est désastreux, pour moi, Johnny est mort une seconde fois à cause de cette histoire, même s'il est en partie responsable de ce qui arrive.» Il n'hésite pas au passage à égratigner Laeticia Hallyday et ses filles: «Je ne peux qu'être troublé par sa veuve et ses filles qui, sur le Net et ailleurs, communiquent sur leur tristesse.»