Sarah Abitbol, dix fois championne de France de patinage artistique en couple entre 1994 et 2003, accuse son ancien entraîneur, Gilles Beyer, de l'avoir violée à plusieurs reprises entre 1990 et 1992, alors qu'elle était âgée de 15 ans. Elle a livré à «L'Obs» un témoignage poignant en expliquant pourquoi elle s’est tue pendant trente ans.

«Je ne pouvais pas porter plainte, je voulais simplement m’en sortir. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, il n’y avait pas un seul moment où je me sentais bien dans la journée. J’essayais de sauver ma peau d’abord. Le fait de se taire, au départ je crois que c’est la honte. C’est répugnant, c’est horrible, et il dit «c’est un secret» aussi, explique la multimédaillée aux championnats d’Europe et du monde dans une vidéo pour L’Obs.

«Mes parents avaient déménagé de Nantes à Paris pour une carrière de haut niveau et pour essayer de me donner la chance de réussir avec cinq heures de sport par jour. Comment je pouvais leur dire une chose pareille?» continue-t-elle.

Ministre des Sports au courant

Ce n’est qu’une fois championne que Sarah Abitbol s’est sentie le courage de parler, en s’adressant au Ministre des Sports de l’époque. «Le ministre des Sports m’a rappelée et m’a dit: «Ecoute Sarah, effectivement, il y a un dossier (sur son entraîneur), mais on va fermer les yeux. Par contre si tu as besoin de moi pour tes spectacles, dans les mairies tout ça, je peux toujours te donner un coup de main.» A l’époque, effectivement, j’avais monté ma troupe de spectacle et je tournais dans les mairies. Je lui ai répondu: «Merci beaucoup, Monsieur, mais je n’ai pas besoin de ça» et j’ai raccroché», détaille-t-elle.

«Ils se tiennent tous»

Si les faits sont prescrits pour elle aujourd’hui, c’est cette omerta que Sarah Abitbol veut dénoncer, et libérer la parole des femmes dans le sport. «Ils se tiennent tous. L’omerta est très présente. Ce secret, à un moment donné, doit exploser», martèle Sarah Abitbol, qui explique également soigner encore aujourd’hui les traumatismes consécutifs aux viols qu’elle dénonce.

«L’Obs» précise avoir contacté l’entraîneur accusé par la championne qui leur a répondu s’être «déjà expliqué devant la justice sur d’autres faits précédents (ndlr.: enquête classée sans suite) et n’a pas répondu précisément à ces nouvelles accusations». Le livre de Sarah Abitbol, «Un si long silence» (éd. Plon), sort jeudi 30 janvier.

Cover Media / LeMatin.ch