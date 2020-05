Patrick Chesnais se remet de la maladie du coronavirus, qu'il avait contractée mais dont il est guéri... ou presque. L'acteur est en effet en convalescence, et il ne mâche pas ses mots face à la maladie qui l'a affecté.

«C’est une véritable saloperie! Je n’ai jamais connu ça de ma vie. Une telle fatigue, une telle lutte avec une espèce de bête à l’intérieur de soi, que j’appelais Alien. Un jour il me lâchait, et le lendemain, il remettait ça avec une violence inouïe. Moi, ça a duré presque un mois! Je ne tenais pas debout, c’était terrible! C’est comme un animal qui vous veut du mal. On a l’impression qu’il veut vous détruire. Je marchais 20 mètres dans le jardin, et j’étais obligé de m’allonger à cause de la fièvre», a-t-il dévoilé à «Nice Matin».

«Remonter la pente»

Pourtant, l'acteur assure avoir contracté une forme intermédiaire du virus, entre celle qui fait «très peu souffrir» et «les autres, très graves».

L'heure est donc maintenant à la convalescence, «remonter la pente», comme l'explique le comédien. «Ce qui demande un certain temps. Et la convalescence dure. Il y a des jours où ça va, et d'autres non», confie-t-il, ajoutant qu'il a «perdu beaucoup de gens» des suites du virus.

Cover Media