Patrick Sébastien a fini l’écriture des 14 titres qui composeront son album et les enregistre en ce moment dans l’Hérault, à Sérignan. Celui qui rappelle que sa «première formation, ce sont les études de lettres» s’est attelé à des chansons bien différentes des «Sardines» ou du «Petit bonhomme en mousse».

S’il ne renie absolument pas son «image fiesta» qu’il a «entretenue exprès», l’animateur du «Plus grand cabaret du monde» a écrit sur des thèmes plus profonds cette fois. «J’ai aussi une chanson sur les femmes battues, parce que je suis un vrai féministe. J’ai été entouré de femmes toute ma vie, et celles qui bossaient avec moi étaient mieux payées que les hommes», explique-t-il dans le «Midi Libre».

Il a également écrit la musique qui habillera ses textes, avec «les quatre musiciens qui m’accompagnent» qui lui «font les harmonies, ils amènent des idées».

Et s’il s’est engagé à faire cet album et à tourner la page de la télé, celui qui est aussi acteur et écrivain pense que c'est dû à un coup de pouce de sa défunte mère. «Je pense que ma mère qui me protège de là-haut a dû se dire: «Il se fait chier dans ce milieu, si on ne le pousse pas dehors il ne va pas s’en aller», confie Patrick Sébastien.