«Non je ne reviendrai pas! Jamais! S’il vous plaît, arrêtez de me le demander. Je suis terrifiée par Harmon et à l’idée qu’il puisse m’attaquer. J’en fais des cauchemars. Je suis sur un autre tournage où je me sens en sécurité et heureuse! Vous allez adorer», a ainsi twitté l’actrice de 50 ans en fin de semaine passée.

NO I AM NOT COMING BACK! EVER! (Please stop asking?) I am terrified of Harmon and him attacking me. I have nightmares about it. I have a new show that is SAFE AND HAPPY! You’ll love it!#HappyPlace Love y’all! — Pauley Perrette (@PauleyP) 7 juin 2019

Quelques heures plus tard, dans un autre message effacé depuis, elle délivrait de plus amples explications sur ses premières accusations et des photos d’un membre de l’équipe qui, selon elle, avait dû être recousu après un incident sur le tournage. «C’est arrivé avec un membre de mon staff et je me suis battue comme une tigresse pour éviter que cela ne se reproduise. Pour protéger mon équipe. Puis j’ai été agressée physiquement pour avoir osé dire «non». Et en plus de ça j’ai perdu mon boulot.»

Pauley Perrette avait déjà révélé des agressions physiques sur le set de NCIS mais à l’époque sans divulguer de noms. «Je soutiens depuis des années les programmes anti-harcèlement. Mais maintenant je comprends mieux car cela m’est arrivée à moi! Quand ça arrive à l’école ou au travail où vous êtes obligés d'aller? Quel enfer. Je suis partie. Restez en sécurité. Rien ne vaut la peine de mettre votre intégrité en danger. Parlez-en», avait-elle lâché, suscitant l'inquiétude et la curiosité des internautes et fans de la série.

La production a pris l'«affaire au sérieux»

Mark Harmon n'a pas encore réagi aux graves accusations dont il fait l’objet. CBS, qui produit NCIS, a publié un communiqué. «Pauley Perrette a fait un job fabuleux dans NCIS et elle va nous manquer. Il y a un an, Pauley est venue nous faire part de ses inquiétudes sur son lieu de travail. Nous avons pris l'affaire au sérieux et avons cherché une solution avec elle. Assurer un environnement de travail sécurisant dans nos programmes télévisés est l’une de nos priorités», avait déclaré la chaîne sans entrer dans le vif du sujet.