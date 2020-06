Alicia Keys a révélé que le secret de son teint impeccable était un régime alimentaire sans produits laitiers et sans pain. L'auteure-compositrice-interprète a fait la une des journaux en 2016 en s'affichant avec très peu voire sans aucun maquillage lors d'événements et a depuis continué à limiter son utilisation de cosmétiques à son minimum.

Abordant son rituel beauté du matin dans une nouvelle vidéo pour Vogue.com, elle a expliqué qu'avoir éliminé certains aliments de son régime alimentaire avait eu un impact positif sur son teint.

« J'ai arrêté les produits laitiers... et aussi, croyez-le ou non, je suis en train d'arrêter le pain, a-t-elle lancé. Laissez-moi vous dire que je suis la première personne... je suis une accro du pain. Et puis évidemment, les aliments frits, l'huile et tout ça n'est jamais vraiment bon. »

La star américaine a ensuite révélé qu'elle se lavait le visage avec le nettoyant Gentle Cleanser d'Osmosis Beauty, avant d'appliquer le masque Epicuren Discovery Bulgaricum Probiotic Mask Powder et d'hydrater son visage avec de l'eau de rose Sacred Rose Water ou du gel Discovery Aloe Vera Calming Gel d'Epicuren.

Mais elle a affirmé que pour perfectionner ses soins de la peau, il fallait expérimenter avec plusieurs produits avant de trouver le bon.

« J'ai toujours été intéressée par les soins de la peau, mais d'une manière qui était très frustrante parce que je n'avais pas toujours une jolie peau. J’ai appris certains secrets et j’ai également trouvé certains des produits qui me conviennent, parce que tout le monde est différent. Vous devez continuer d'essayer et de trouver ce qui est bon pour vous », a expliqué la star de 39 ans.

Dans sa vidéo, Alicia Keys a encouragé ses fans à incorporer quelques rituels méditatifs simples, comme allumer une bougie pendant que vous vous chouchoutez : « Si vous vous sentez dépassé, si vous arrivez à un moment de la journée où vous vous sentez simplement dépassé... échappez-vous dans votre salle de bain et inspirez, expirez, faites-le environ 10 fois », a-t-elle suggéré.