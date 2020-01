Méfiez-vous du Plat Pays, les escaliers y sont traîtres. Surtout en descente. Samedi 11 janvier, lors de l'élection de Miss Belgique 2020 à La Panne, trois concurrentes ont chuté en défilant. Pour l'une d'elles, si la «cascade» est cocasse, elle lui a peut-être porté chance.

Son nom: Cecile Van Ouytsel. C'est elle qui a décroché la couronne, non sans y avoir laissé quelque chose au passage. Alors qu'elle descendait les marches, la jeune Flamande âgée de 23 ans a trébuché en se prenant les pieds dans sa robe du soir. Mais ce n'est pas tout: elle a alors perdu son soutien-gorge! Sur les images, on peut la voir abandonner celui-ci sur scène, comme si de rien n'était. Une assistante a dû venir le récupérer pour éviter une éventuel accident des candidates suivantes.

???? Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène ???? La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay? https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) 11 janvier 2020

La jolie blonde originaire d'Anvers et diplômée en droit a gardé le sourire et, plus tard dans la soirée, elle devenait Miss Belgique 2020. Elle s’était déjà présentée au même concours en 2015 mais n’avait alors pas été sélectionnée.

Laurent Flückiger