Les Français ont choisi leurs personnalités préférées dans un sondage réalisé par l’Ifop et publié par le «JDD». Pour la troisième année consécutive, Jean-Jacques Goldman, qui a choisi de vivre à Londres depuis quelque temps, est en tête chez les hommes. Chez les femmes, c’est Sophie Marceau qui remporté la première place.

Omar Sy arrive deuxième du Top 50 des personnalités préférées des Français et Dany Boon troisième. Soprano et Jean Reno suivent aux rangs 4 et 5. Francis Cabrel loupe de peu le top 5. Kylian Mbappé, 4e en 2018, chute désormais à la 14e place.

Premier classement paritaire

Côté femmes, en deuxième position, on retrouve l’actrice Marion Cotillard, et sur la troisième marche l’humoriste Florence Foresti. Josiane Balasko, 4e, et Alexandra Lamy, 5e, complètent le quinté de tête.

Comme l’a annoncé le «JDD», c’est la première fois que le classement est paritaire, avec 25 hommes et 25 femmes. A noter également que, après une année de forte mobilisation sociale et de mécontentement en France, aucune personnalité politique n’émerge dans ce classement.

Cover Media / lematin.ch