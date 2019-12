Archie a bien grandi… et il sait déjà prendre la pose sur les photos! Le petit garçon né le 6 mai 2019 a mis le Web dans sa poche en apparaissant sur la carte de vœux de ses parents.

La photo a été publiée sur Twitter aux alentours de minuit par le compte du Queen's Commonwealth Trust, accompagnée du texte suivant: «Nous partageons la plus douce des cartes de Noël de la part de notre président et de notre vice-présidente, le duc et la duchesse de Sussex. Très joyeux Noël à tous!»

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

Alors que le couple pose en arrière plan, le bébé a décidé de se rapprocher de l'appareil photo et nous offre un petit sourire qui fait son effet. Impossible de savoir si la photo a été prise en Angleterre ou au Canada, où le prince Harry et Meghan Markle passent Noël, malgré l’hospitalisation de son grand-père, le prince Philip.

Depuis sa naissance, Archie a déjà été vu quelques fois par le grand public. En effet, en octobre, il était apparu dans le documentaire de la chaîne anglaise ITV News sur le voyage en Afrique du couple royal.

Quelques semaines plus tôt, il avait fait sa première apparition officielle lors d’un voyage en Afrique du Sud. Mais après cette photo de Noël, on en demande encore plus! N'est-il pas archi-mignon?

