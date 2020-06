Ce lundi, Johnny Hallyday aurait célébré ses 77 ans. Un anniversaire que Line Renaud n'a pas oublié. Sur les réseaux sociaux, l'actrice de 91 ans avait eu un mot pour son ami disparu. Jusque-là, tout va bien. Mais l'acheteur de l'émission «Affaire conclue» Pierre-Jean Chalençon a réagi de façon complètement inattendue: «Tu le rejoins quand?», a-t-il demandé à Line Renaud.

Mon Johnny. Tu aurais eu 77 ans aujourd'hui. Pour moi, pour nous, tu es toujours là ?????? Line #JohnnyHallyday pic.twitter.com/xmyE66xqa1 — Line Renaud (@linerenaud) June 15, 2020

Les internautes ont critiqué son commentaire et l'animateur a enfoncé le clou. Dans plusieurs tweets repérés par «Voici», il explique: «Si vous connaissiez cette femme, une sorcière», «C’est la cruauté incarnée», «Cette femme est méchante et très pingre». Il a également écrit que Line Renaud «se moque des gays».

Face à la polémique, les messages agressifs ont été supprimés et Pierre-Jean Chalençon s'est excusé: «Chère Line... veuillez m’excuser pour ce petit tweet mal placé! Vous qui avez connu Thierry Le Luron... Je vous embrasse et j’espère vous inviter à déjeuner très prochainement. Nous avons beaucoup d’amis en commun.» Évidemment, on doute de la sincérité de ce dernier post.

Chère Line...veuillez m excusez pour ce petit tweet mal placé !..vous qui avez connu Thierry le luron ... je vous embrasse et j’espère vous inviter à déjeuner très prochainement.. nous avons beaucoup d amis en commun .. @linerenaud ???????????? — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) June 15, 2020

LeMatin.ch