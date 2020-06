Ashley Mattingly s'est suicidée en plaçant un pistolet dans sa bouche avant d'appuyer sur la détente. C'est ce que conclut le rapport du médecin légiste du comté de Travis, au Texas, qu'a pu consulter TMZ. Il est indiqué également que l'ancienne playmate avait des «opiacés et des benzodiazépines», comme du Valium, dans le corps au moment de son décès. Elle avait 33 ans.

L'annonce du décès d'Ashley Mattingly avait été faite le 20 avril par ses frères et soeurs. Elle avait laissé une lettre une lettre d'adieu. «Nous apprenons que notre soeur adorée, avec une personnalité incroyable, s'est donné la mort. Ashley a déménagé pour être plus proche de nous, à Austin, il y a deux ans. Ce n'est peut-être pas un secret, mais elle luttait contre une addiction à l'alcool et à certaines substances, mais elle voulait aller mieux et travaillait en ce sens», avaient indiqué son frère jumeau et sa soeur.

Violences conjugales

Ashley Mattingly avait fait la couverture du magazine «Playboy» en tant que playmate du mois de mars 2011. En 2012, elle avait porté plainte contre son ancien compagnon, Lane Garrison, acteur de Prison Break, pour violences conjugales. Trop peu de preuves avaient été réunies pour inculper son agresseur.

