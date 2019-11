Annulation de dernière minute! Jean Dujardin devait se rendre sur le plateau du JT de 20 heures de TF1 dimanche soir, 10 novembre, pour assurer la promotion de «J'accuse». Dans ce long-métrage, réalisé par Roman Polanski, le comédien incarne le lieutenant-colonel Picquart qui a joué un rôle clé dans la réhabilitation de l'officier Alfred Dreyfus, accusé à tort d'espionnage. Le comédien de 47 ans ne s'est finalement pas rendu sur le plateau d'Anne-Claire Coudray, sans vraiment préciser les raisons de son annulation.

A cause de Roman Polanski?

Selon «Le Parisien», cette situation est arrivée car Roman Polanski vient d'être accusé de viol par Valentine Monnier. Dans les colonnes du même quotidien, la photographe avait affirmé avoir été violée en 1975 par le réalisateur en Suisse lorsqu'elle avait 18 ans. «Ce fut d'une extrême violence, après une descente de ski, dans son chalet, à Gstaad (BE). Il me frappa, roua de coups jusqu'à ma reddition puis me viola en me faisant subir toutes les vicissitudes», a déclaré celle qui affirme avoir décidé de livrer ce témoignage en raison de la sortie en France de «J'accuse».

Roman Polanski de son côté a réfuté cette accusation «avec la plus grande fermeté», a indiqué dimanche son avocat, qui réfléchit «aux suites judiciaires à apporter», selon l'AFP.

