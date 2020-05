Depuis trois semaines, les habits de Poppy Montgomery sont portés disparus. Le 22 avril, elle s'affichait sur son compte Instagram en pleine séance de méditation nue. Sept jours après, l'actrice de «FBI: portés disparus» avait envie d'illustrer une citation Oscar Wilde – «Si nous étions destinés à être nus, nous serions nés comme ça». La semaine dernière, elle tentait de disparaître entièrement dévêtue derrière un rideau transparent, précisant: «Je pense que je dois m'améliorer quand je joue à cache-cache avec mon mari.»

Fière de ses taches de rousseur

Cette semaine, la revoilà au naturel, pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Couchée sur le ventre, elle annonce: «Quoi de mieux qu'une petite robe noire ?... Rien du tout.» Ajoutant le hashtag «taches de rousseur», fière de ses éphélides alors qu'elle les détestait à l'adolescence. «J'étais rousse, j'avais des taches de rousseur et mon nom était Poppy Petal. C'était l'enfer. Et je ne m'en suis toujours pas vraiment remise», avait-elle raconté un jour en interview.

Quelle pose nous réservera dans sept jours la comédienne australienne, à l'affiche depuis le 20 juin 2019 de la série «Reef Break»...?

LeMatin.ch