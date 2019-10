Ils se sont rencontrés à l’occasion d'un banquet donné en l'honneur des 21 ans du prince Andrew d'York. L'amitié entre Elton John et Lady Di a souvent été racontée dans la presse et maintenant, c'est au chanteur de la narré dans son autobiographie «Me: Elton John».

Déjà à l’époque, l'interprète de «Rocketman» était très impliqué dans la lutte contre le SIDA. Une cause à laquelle se joignait la princesse. Naturellement, il lui avait donc proposé de participer à une action de charité. Il lui avait alors demandé de signer la préface du futur livre du couturier Gianni Versace, qui était intitulé Rock And Royalty.

Un refus mystérieux

Ce livre était une collection de photos d'hommes, certains nus. Les bénéfices étaient reversés à la Fondation contre le sida. Lady Diana avait accepté et s’y était engagé. Pourtant, au dernier moment, elle s'y est refusé en envoyant un mail formel à Elton John, le nommant «Cher Mr.John» et précisant «ne pas vouloir être associée à ce livre d’aucune façon». Se sentant bafoué et humilié dans son amitié, ce dernier coupa les ponts. Il estime aujourd’hui quelle avait sûrement subi des pressions de la part de la couronne britannique.

Les deux amis ne reprirent contact que 5 ans plus tard, en avril 1997, à l'occasion justement des funérailles de Gianni Versace. Des retrouvailles heureuses, mais tardives: moins de cinq mois après, la princesse de cœur mourrait dans un accident de voiture à Paris. Îl dira aussi de Ladi Di qu'elle était d'une compagnie fabuleuse. «Une vraie commère : tu peux tout lui demander et elle te le dira», a-t-il écrit.

Fabio Dell'Anna