Le prince Albert et le prince Charles ont tous les deux été testés positifs à la maladie Covid-19, le Monégasque ayant déclaré la maladie en premier. Résultat, certains se sont demandés s’il ne l’aurait pas transmis au Britannique. En effet, les deux princes se sont vus ce mois-ci lors de l’événement Water Aid à Londres.

La rumeur a pris tellement d’ampleur que le prince Albert a été interrogé à ce propos sur les ondes de RTL par Stéphane Bern. L’époux de la princesse Charlene a prouvé que le virus n’avait en rien diminué sa bonne humeur et son sens de l’humour. «J’étais à un tour de table pour sa fondation Water Aid, mais je ne lui ai jamais serré la main. Il est entré et moi j’étais déjà de l’autre côté de la table, donc on s’est salué comme ça de loin. Donc je ne pense pas que je puisse être accusé de l’avoir contaminé», a déclaré le prince Albert en riant.

«De multiples occasions»

Le prince souverain s’est même justifié plus en détails. «Il y avait beaucoup de monde, non seulement autour de cette table, mais aussi dans l’atrium de ce centre de congrès, et je sais qu’il a continué d’autres manifestations officielles par la suite, donc il a eu de multiples occasions pour contracter le virus», a ajouté le père des jumeaux Jacques et Gabriella, visiblement toujours autant amusé par la rumeur. Le prince Albert est toujours en confinement au palais de Monaco tandis que ses enfants et sa femme sont dans leur propriété de Roc-Agel pour ne pas les contaminer.

«Je n'ai plus de symptômes importants»

Le monarque a également donné des nouvelles de son état de santé. «Je n’ai plus de fièvre et plus de symptômes importants. Je tousse encore un peu. J’espère que c’est la fin du tunnel que je commence à apercevoir», a-t-il confié. Il a par ailleurs expliqué avoir parlé avec Christian Estrosi, le maire de Nice, du traitement à la chloroquine qu’il a reçu du Dr Raoult, puis demandé à ses médecins s’il devait en prendre. Ceux-ci lui ont répondu que si son «état ne s’aggravait pas, cela ne nécessitait pas ce genre de traitement».

Le médicament a été autorisé récemment par le gouvernement français pour soigner le coronavirus, mais son usage reste très controversé par le corps médical. Par ailleurs, certaines personnes ont pris de la chloroquine sans avis médical et un Américain en est décédé.

Cover Media