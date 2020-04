Durant cette période inhabituelle, il y a tout de même de bonnes nouvelles. La dernière en date vient dur Royaume-Uni: le prince Charles est guéri. Ce dernier a posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour l'annoncer. La séquence a été tournée dans sa résidence de Birkhall, en Écosse, où il a été placé à l’isolement après avoir appris qu'il était atteint du coronavirus. S'il semble aujourd’hui aller mieux, il est toujours assigné à résidence.

«Ayant récemment traversé le processus de contamination au coronavirus - heureusement avec des symptômes relativement bénins - je me trouve moi-même de l’autre côté de la maladie, mais toujours dans un état de distanciation sociale et d’isolation générale», a déclaré l’héritier de la couronne britannique. «Comme nous l’apprenons tous, c’est une expérience étrange, frustrante et souvent pénible quand la présence de la famille et des amis n’est plus possible.»

Le prince Charles a ensuite salué le travail du personnel soignant «qui se bat héroïquement pour sauver des vies», ainsi que les employés de la grande distribution «qui travaillent aussi dur qu’ils le peuvent chaque nuit pour approvisionner les rayons des supermarchés.» Enfin, il a apporté son soutien à «toutes les personnes âgées du pays qui connaissent de grandes difficultés» en ce moment.

