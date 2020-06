Le duc d'Edimbourg est né à Corfou, en Grèce, (la légende veut que ce soit sur la table de la cuisine) en tant que Philippe, Prince de Grèce et Danemark le 10 juin 1921. C'est le petit dernier d'une tribu qui compte aussi quatre sœurs aînées. Il anglicisera son prénom (devenant Philip) au moment de son mariage.

1. Caché dans un carton d'oranges

Un coup d'Etat renverse le roi peu après la naissance de Philip et, pour fuir le pays, la famille dissimule le bébé dans un carton d’oranges et embarque sur un bateau britannique.

2. Il rencontre la reine à 19 ans

Il rencontre sa future épouse, la princesse Elizabeth, en 1939. Elle a 13 ans, lui 19 et est élève officier de la Royal Navy. Ils sont cousins de quatrième degré.

3. Ses sœurs ont marié des nazis

Après avoir renoncé à la religion catholique pour embrasser l'église anglicane, il épouse la future reine Elizabeth II le 10 novembre 1947 en l'Abbaye de Westminster. Ses quatre sœurs n'assistent pas au mariage. La raison? Une est morte quelques années auparavant, les autres ont épousé des dignitaires nazis… Pas du goût de sa belle-famille.

4. Aucune affinité avec ses fils

Il préfère sa fille, la princesse Anne, et n'a aucune affinité avec ses fils. Surtout le prince Charles qu'il a toujours méprisé et élevé à la dure (il l'a même surnommé «Dumbo» en raison de ses grandes oreilles). Les deux hommes seraient entrés «en guerre» après la décision du duc de faire abattre 63 chênes dans le parc du château des Windsor. Le prince Charles aurait accusé son père de vandalisme.

5. Le roi des gaffes

Père défaillant, multipliant les virées autour du monde avec ses potes, il détone comparé au politiquement correct très millimétré observé par sa femme. «Si vous restez trop longtemps ici, vous allez avoir les yeux bridés», lance-t-il à un étudiant britannique lors d’une visite en Chine en 1986. «Ça ressemble aux dessins de ma fille», analyse-t-il à propos d'une expo de dessins primitifs éthiopiens en 1965. Dans les années 1990-2000, il est devenu une des figures centrales des «Guignols de l'info» britanniques, qui l’avaient transformé en pilier de bar.

6. Dévoué pour son pays

Depuis son mariage, Philip d'Édimbourg a prononcé plus de 5000 discours, écrit 13 livres, secondé la reine dans ses 265 visites officielles et effectué 620 déplacements en solo. Au regard de son grand âge, il s'est mis en retrait de la vie publique en 2017 à l'âge de 96 ans.

7. Un héros de guerre

Le duc a défendu son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Il dirigea les projecteurs du HMS Valiant lors de la bataille de Matapan en 1941 contre la marine italienne. Il a reçu la Croix d'honneur de la guerre de Grèce pour ses efforts.

8. Des passions originales

Le duc est parrain de 800 associations parmi lesquelles le club du cochon d’Inde. Il est aussi un spécialiste reconnu en ornithologie. Il adore les oiseaux et surtout les observer pendant des heures et aime aussi beaucoup voler. Il comptabilise à ce jour 5986 heures de vol sur une soixantaine d'engins différents.

9. Un dieu vivant

Petit État situé en mer de Corail et ancienne colonie franco-britannique, le Vanuatu vénère Philip et lui voue un véritable culte. La légende voudrait qu’il soit le fils d'un dieu de la montagne. En 1978, informé de cette dévotion, il fait parvenir aux Vanuatais une photo dédicacée et une pipe en terre, désormais considérées comme des icônes.