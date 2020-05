William n’avait que 15 ans lorsqu’il a perdu sa mère dans un accident de voiture alors qu’elle tentait d’échapper à des paparazzis à Paris. Un événement «traumatisant» qui l’a marqué à jamais, comme il l’a expliqué dans le documentaire événement «Football, Prince William and ou Mental Health» qui sera diffusé jeudi sur la BBC.

Lors d’une discussion avec Marvin Sordell, un footballeur anglais qui a souffert de dépression et qui a grandi sans son père, le prince William a expliqué comment la mort de sa mère a eu des conséquences sur la manière dont il vit sa paternité. «Avoir des enfants est le moment qui change le plus votre vie. Je pense que lorsqu'on a vécu quelque chose de traumatisant dans la vie - comme vous avec votre père qui n’était pas là, ou moi avec ma mère qui est morte quand j'étais adolescent - les émotions reviennent à pas de géant», a-t-il confié.

Il parle constamment de Lady Di à ses enfants

Avoir des enfants «change votre vie et personne n’est là pour vous aider. Et je l’ai définitivement trouvé très oppressant parfois...», a-t-il poursuivi. «C’est l’un des moments les plus incroyables de la vie, mais c’est aussi l’un des plus effrayants.»

Enfin, le prince William a confié qu’il parlait souvent de Lady Diana à ses enfants, George, 6 ans, Charlotte, 5 ans, et Louis, 2 ans. «Constamment! C’est important qu’ils sachent qui elle était et qu’elle a existé», a-t-il conclu.

FDA