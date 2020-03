Les mariages sont aussi touchés par le coronavirus. Beaucoup de couples ont dû revoir leur plan ou changer la date de l'événement. La princesse Beatrice d'York et l'homme d'affaire Edoardo Mapelli Mozzi sont dans la même situation. La cérémonie est toujours programmée à Londres pour le 29 mai prochain, mais les fiancés se voient obligés d'adapter leurs noces aux contraintes qu'impose l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement au Royaume-Uni.

Premier changement dans le programme: l'annulation de la réception privée qui devait être donnée par la reine Elizabeth II, dans les jardins de Buckingham Palace, après la cérémonie religieuse célébrée dans la chapelle royale du palais St James.

Des changements sont encore possibles

Annonçant cette décision ce mercredi 18 mars, le porte-parole de la fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson a indiqué combien ils étaient impatients de sauter le grand pas. Tout en ajoutant qu’ils «se rendent également compte de la nécessité d'éviter de prendre des risques inutiles dans les circonstances actuelles». «Ils sont particulièrement conscients des conseils du gouvernement concernant à la fois le bien-être des membres plus âgés de la famille et les grands rassemblements de personnes», a-t-il expliqué.

En fonction de l’évolution de la situation, il se peut qu'il y ait encore plusieurs changements d'ici le mariage. «Le couple examinera attentivement les conseils du gouvernement avant de décider si un mariage privé pourrait avoir lieu avec un petit groupe de famille et d'amis.»

