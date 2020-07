Les revendeurs ont tout mis en œuvre pour se débarrasser de la maison. Des nombreuses rénovations ont été faites, le prix a baissé de moitié, et le lieu a même été rebaptisé Sycamore Valley Ranch afin de faire disparaître la connotation négative. En vain.

Ce gigantesque espace d’environ 11 km² situé en Californie a été acheté par le roi de la pop pour 19,5 millions de dollars en 1987. Ensuite, il y a fait construire un parc d’attractions, un zoo, et même une mini gare. Ces caprices ont été rasés de la propriété afin de faire descendre le prix de revente.

Le prix initial était de 100 millions de dollars

Le gigantesque domaine a été initialement mis sur le marché pour 100 millions de dollars. Le prix est ensuite passé à 67 millions de dollars, puis finalement à 31 millions de dollars. Cette somme est imbattable dans la région pour une telle demeure. Cependant, personne ne semble vouloir acquérir ce lieu controversé.

Le bâtiment le plus important est bien sûr la villa où Michael a vécu pendant environ 15 ans. La maison, d’une surface habitable de 1170 mètres carrés, comporte 6 chambres et 7 salles de bains. Le domaine comprend de nombreuses piscines intérieures et extérieures, un terrain de basket-ball et de tennis et un cinéma de 50 places. Il dispose également de deux maisons d’hôtes et d’une grande grange.

LeMatin.ch