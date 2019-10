Pour certains internautes, le visage de Khloé Kardashian est méconnaissable. A-t-elle eu recours à la chirurgie esthétique ou serait-ce juste l'angle de la photo? «Bon lundi, il s'agit d'une vieille photo, mais je l'aime bien», a-t-elle écrit.

En revanche, ses admirateurs semblent moins aimer le cliché. En commentaires, on pouvait lire plusieurs remarques pas tendres envers la femme de 35 ans. Ses fans l'accusent d'abuser de la chirurgie esthétique. «T'es à deux chirurgies près d'avoir le visage de Donatella Versace», peut-on lire, ou «Tu te détestais à ce point pour changer de visage? Tu étais si belle avant. Maintenant on dirait que tu es une autre personne» ou encore «Je suis surpris qu'une rhinoplastie puisse si mal tourner quand tu as autant d'argent».

Ni une ni deux, Khloé Kardashian a bloqué les commentaires de la publication et a poussé un coup de gueule sur un nouveau post. «Si vous avez la chance de rendre quelqu'un heureux, faites-le. Des fois les gens souffrent en silence. Peut-être que votre acte de gentillesse peut rendre leur journée meilleure», a-t-elle rédigé.

Fabio Dell'Anna