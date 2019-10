Voilà un «couple» qu’on n’aurait pas forcément imaginé. D’un côté Mohammed ben Salmane, 34 ans, dit MBS, prince héritier et vice-premier ministre d’Arabie saoudite, la monarchie wahhabite. De l’autre, l’actrice et jet-setteuse américaine Lindsay Lohan, 33 ans, connue pour ses frasques, dérives stupéfiantes ou amours pluriels. Or tous deux seraient proches.

C’est le «New York Post» qui a étalé lundi ce qui était une rumeur dans un article se demandant «ce qu’il se passe» entre Lindsay Lohan et MBS. Suggérant une possible liaison et s’appuyant sur les dires de proches de l’actrice, le tabloïd pensait savoir qu’elle voyage régulièrement dans les jets privés du prince, qui la couvrirait de cadeau – dont une carte de crédit. Et que les deux s’échangeraient régulièrement des messages.

«Ils sont juste amis»

À prendre au sérieux? Le même «New York Post» revient en tout cas à la charge avec une demi-confirmation. Le père de la principale concernée, Michael Lohan, affirme dans les colonnes du quotidien que sa fille n’entretient pas une idylle secrète avec le dirigeant saoudien. Par contre il raconte qu’ils se connaissent bien.

L’homme explique que sa fille a de nombreux «puissants amis» dans le Moyen-Orient car elle y serait très célèbre ou grâce à ses œuvres sur place, par exemple avec les réfugiés. Dont un certain Mohammed ben Salmane. «Ils sont juste amis. Elle entretient une relation platonique et respectueuse avec MBS, rien de plus», relate Michael Lohan.

Le «New York Post» a encore demandé au père de Lindsay Lohan si ça ne la gênait pas de fréquenter celui qui est – entre autres – soupçonné d’avoir commandité l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Michael Lohan réplique que rien n’a été prouvé. Puis conclut: «Lindsay me dit que le prince est une bonne personne. Elle se sent en sécurité, est entourée de bonnes personnes et elle sait comment se comporter.»

