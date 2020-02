Après le succès mondial de son film «Once Upon A Time... In Hollywood», qui vient d’être oscarisé deux fois, Quentin Tarantino a décidé de donner un nouveau tournant à sa vie. En effet, il est l’heure pour le réalisateur de se consacrer à sa famille puisque avec sa femme Daniella Pick, ils viennent d’accueillir leur fils.

«Daniella et Quentin Tarantino sont heureux d'annoncer la naissance de leur premier enfant. Un petit garçon né le 22 février 2020», a déclaré l'agent du réalisateur à TMZ. Né à Tel-Aviv, le nouveau-né sera ainsi à moitié israélien «de naissance», précise le site américain.

Il veut écrire et prendre du temps pour sa famille

Aujourd’hui, le couple vit à Tel-Aviv. Quentin Tarantino a en effet annoncé vouloir se retirer du monde du cinéma après la sortie de son prochain film, qui devrait paraître en 2020. «Je pense qu’il est temps d’arriver au troisième chapitre de ma vie et de m’intéresser plus à la littérature, ce qui serait génial en tant que jeune père et mari. Je n’aurai pas besoin d’emmener ma famille en Allemagne ou au Sri Lanka, ou à l’endroit où les histoires de mes films se déroulent», déclare-t-il en janvier dernier dans une interview pour ABC News.

Le réalisateur avait rencontré Daniella Pick, 36 ans, en 2009 pendant la promotion de son long-métrage «Inglorious Basterds» en Israël. Daniella, fille de la chanteuse pop israélienne Svika Pick, y est aussi connue en tant que chanteuse. Ils se sont ensuite fiancés en 2017 et mariés en novembre 2018.

FDA