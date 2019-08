Hught Grant a pris beaucoup de plaisir à incarner le premier ministre dans «Love Actually» en 2003, et il semble que le rôle lui ait donné des idées. D’autant que nombreux sont ses fans qui le hâtent de se présenter. Mais comme il l’a expliqué à «Deadline», l’acteur craint que certaines des mesures qu’il préconise ne refroidissent les électeurs.

«Il y a des gens qui viennent me voir et me disent qu’ils m’ont aimé en tant que premier ministre dans «Love Actually», a-t-il déclaré. Je pense que je ferais un merveilleux premier ministre dans la vraie vie, même si certaines de mes mesures pourraient paraître excentriques pour beaucoup de monde. Je bannirais les casques audio, et plus particulièrement les écouteurs. Quiconque porte des écouteurs devrait être abattu sur le champ. Et les souffleurs à feuilles aussi. Quiconque utilise un souffleur à feuilles, ou engage quelqu’un qui en utilise un, devrait se l’enfoncer dans le derrière, en position marche. Peut-être que c’est un peu extrême. Je vous avais dit que je ne gagnerais probablement pas les élections.»